JUST NU: Öster mot Värnamo – här är startelvorna

Bottenmöte och derby i allsvenskan denna söndag.

Östers IF tar emot IFK Värnamo.

Inför mötet så har nu startelvorna släppts.

Foto: Bildbyrån

Smålandsderby och sexpoängsmatch.

Det är det som är på menyn i Växjö denna söndag, då IFK Värnamo kommer på besök.

Östers IF placerarar sig på kvalplats inför matchen, IFK Värnamo som är jumbo har sex poäng upp till lokalrivalen.

Inför matchen så har nu startelvorna släppts, såhär formerar tränarna sina startelvor i dagens Smålandsderby.

STARTELVOR:

Östers IF: Wallinder – Varmanen – Adolfsson – Kricak – Olsson – Christensen – Ask – Suhonen – Uddenäs – Aliev – Rodic

IFK Värnamo: Keto – Larsson – Mohammed – Coulibaly – Björnström – Alsalkhadi – Antonsen – Shamoun – Meriluoto – Antonsson – Zeljkovic