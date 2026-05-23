Matilda Plan utburen på bår – efter duell med Kanutte

AIK möter Malmö FF under lördagen.

Då var Matilda Plan tillbaka i startelvan men sen var det otäcka scener.

Mittbacken blev utburen på bår.

AIK tar emot Malmö FF i damallsvenskan och tog ledningen genom Nova Selin i den 20.e minuten.

I andra halvlek var det otäcka scener.

Mittbacken Matilda Plan, som var med från start, kolliderade med Sara Kanutte Fornes och tog sig direkt mot foten. Plan grinade illa och vred sig i smärtor. Läkarteamet kunde snabbt tillkalla båren och mittbacken var tvungen att avbryta matchen.

– Vi ska inte spekulera vad det är, säger Viaplays expert Saga Fredriksson.

Vad det rör sig om är oklart, men det ser ut att röra sig om en fotskada.

Bara minuter senare blev Malmö FF:s mittback Wilma Carlsson utbytt med fotskada.