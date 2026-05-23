JUST NU: Så startar Halmstad och Örgryte

Halmstad tar emot Örgyte i allsvenskan.

Avspark 15:00.

Här är matchens startelvor.

Halmstad tar emot Örgyte i allsvenskan i ett bottenmöte. Hemmalaget ligger sist i allsvenskan med tre poäng på åtta matcher och gästerna har fem poäng på åtta matcher. Dagens tre poäng som står på spel är viktigare än aldrig förr för båda lagen.

Startelvor:

Halmstad: Rönning – Boman, Gregor, Tougjas, Kalib – Illary, Ascone, Allansson, Carneli – Arvidsson, Faraj.

Örgyte: Gustafsson, Paulson, Styffe, Dyrestam, Parker, Dahlqvist – Hodzic, Sana, Laturnus – Christoffersson, Hofvander.