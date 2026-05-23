Säsongens första seger för HBK – blytungt för Örgryte

Halmstads BK är det sista laget i allsvenskan att vinna en fotbollsmatch i år.

Detta efter att ha besegrat Örgryte med 2–0 på Örjans Vall.

HBK lämnar därmed jumboplatsen i tabellen.

Matchen mellan Halmstads BK och Örgryte var en regelrätt sexpoängsmatch i botten av den allsvenska tabellen. Inför mötet låg HBK sist med två poäng upp till nästjumbon Örgryte.

Halmstad slog till först på Örjans Vall när lagkaptenen Rocco Ascone tryckte in 1–0 med vänsterfoten i den 32:a minuten.

Inför den andra halvleken gjorde Örgrytes tränare Andreas Holmberg ett dubbelbyte. Det skulle dock inte få någon vidare effekt.

En kvart in i halvlek nummer två gjorde Ludvig Arvidsson 2–0 efter en vacker framspelning av Hussein Carneil, som var på provspel i Örgryte under försäsongen utan att få ett kontrakt.

2–0 stod sig matchen ut och Halmstad tog därmed säsongens första seger, och även den första sedan den nygamla tränaren Stuart Baxter tog över klubben.

Därmed klättrar HBK upp till kvalplatsen i allsvenskan, om än tillfälligt i och med att IFK Göteborg spelar imorgon. Örgryte är ny tabelljumbo med fem poäng efter nio omgångar. Försluten var klubben fjärde raka i allsvenskan.