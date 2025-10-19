Elfsborg krossade Öster – och bröt dystra trenden

Under söndagen spelade Elfsborg mot Öster i allsvenskan.

Då tog Borås-laget sin första seger på nio matcher.

Detta då man vann med hela 5-1.

Foto: Bildbyrån

Med 26 omgångar spelade befinner sig Öster på en 14:e-plats i allsvenskan, vilket innebär negativt kval.

För Elfsborgs del är tabellplaceringen bättre då man ligger åtta, men formen klart sämre. Faktum är att de inte har vunnit en allsvensk match på åtta försök.

Idag ställs de två klubbarna mot varandra i en spännande match på Borås arena.

***

Efter att domare Fredrik Klitte blåst igång matchen dröjde det inte lång tid innan matchens första mål föll. Detta då Oscar Uddenäs, i den tredje minuten, stod för en fin nick på ett inåtskruvat inlägg från Suhonen och gjorde 1-0 för Östers IF.

En minut senare fick Arber Zeneli bollen på sin vänsterkant och slog in ett inlägg i boxen. Där fanns Taylor Silverholt som rakade in 1-1 för Elfsborg. Vilken matchinledning!

Åtta minuter senare hade Elfsborg en hörna som Besfort Zeneli slog in. Då befann sig Silverholt helt ensam på den bortre stolpen och rakade in sitt andra mål för eftermiddagen.

Efter Silverholts andra mål för dagen fortsatte matchen mellan Elfsborg och Öster i ett friskt tempo där båda lagen turades om att anfalla och skapa halvchanser. Känslan var att vi inte hade sett det sista målet för aftonen ännu.

Trots en hel del chanser i slutet av den första halvleken blev det inte något mer mål. Således ledde de gulsvarta med 2-1 efter de första 45 minuterna.

I den andra akten dröjde det endast 45 sekunder innan Arber Zeneli prickade rätt med pannan efter inlägg av Júlíus Magnússon. Således var ställningen 3-1 till hemmalaget.

Med 54 minuter på klockan skulle matchens femte mål falla. Detta då Rasmus Wikström nickat ner en hörna som Silverholt, sannolikt omedvetet, skarvade vidare till Ibrahim Buhari som glidtacklade in Elfsborgs fjärde mål.

Efter Borås-lagets fjärde mål för kvällen var känslan att luften gick ur bortalaget något. Innan matchen var slut skulle inbytte Per Frick slå till med ett mål och fastställa slutresultatet till 5-1 för Elfsborg.

Det innebar att Borås-laget tog sin första seger på nio matcher.

***

Startelvor:

Elfsborg: Pettersson; Hult, Wikström, Ibrahim, Granli – Magnusson, Olsson, B. Zeneli, Sigurpalsson, A. Zeneli – Silverholt.

Östers IF: Wallinder; Olsson, Gyamfi, Adolfsson, Varmanen – Christensen, Suhonen, Ask – Ljung, Aliev, Uddenäs.