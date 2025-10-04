JUST NU: Öster tog viktiga poäng i bottenmötet

Öster tog emot Halmstad under lördagseftermiddagen.

Då vann hemmalaget med 3–0 och tog livsviktiga poäng i bottenstriden.

Foto: Bildbyrån

Öster var det starkare laget i bottenmötet mot Halmstad. Efter 32 spelade minuter kunde Öster ta ledningen efter ett mål av Suhonen som gör en cykelspark in i mål. Drygt tio minuter efter det kunde Öster utöka ledningen genom Daniel Ljung.

I den andra halvlek hade hemmalaget övertaget i matchen och i den 78:e minuten kunde Öster stänga matchen efter mål av inbytte Rodic som gör ett kanonmål.

Det innebär tre viktiga poäng för Öster som i och med Degerfors kryss ligger på kvalplats i allsvenskan. Halmstad är på en tolfteplats.