Östman slog till igen – räddade poäng för Elfsborg

Leo Östman räddade poäng för Elfsborg mot BK Häcken.

Matchen slutade 1-1.

Ett resultat som innebär att inget av lagen hakade på i toppen.

Under måndagskvällen ställdes Elfsborg mot BK Häcken på Borås Arena.

Efter en mållös och relativt chansfattig inledning fick BK Häcken utdelning i Borås. Silas Andersen satte 1–0 för gästerna efter en nick i slutet av den första halvleken.

Häcken hade dessutom ytterligare ett mål i nät kort därpå, men det dömdes bort för offside. Elfsborg hade tidigare haft en av halvlekens bästa chanser genom Julius Lindberg, men målvakten Isak Pettersson räddade.

Ställningen var 1–0 till Häcken i paus.

I den andra halvleken kvitterade Elfsborg. Ännu en gång var det Leo Östman som gjorde målet för Elfsborg. Målet var hans fjärde mål på de fyra senaste matcherna.

Fler mål blev det inte i matchen som slutade 1-1.



Lagen står nu på 17 poäng vardera och behåller sina tabellplaceringar.