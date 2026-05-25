Uppgifter: Disasi väntas återvända till Chelsea

Axel Disasi väntas återvända till Chelsea när lånet i West Ham löper ut.

Enligt uppgifter blir framtiden dock troligen inte i Londonklubben.

Axel Disasi lämnade Chelsea under vintern för en låneperiod i West Ham, där han fick regelbundet med speltid i Premier League under våren.

Nu rapporterar Foot Mercato att mittbacken återvänder till Chelsea efter säsongen. West Ham ska initialt ha velat behålla honom, men klubbens nedflyttning till Championship gör en fortsättning där osannolik.

Samtidigt uppges en permanent flytt under sommaren vara det mest troliga scenariot för 28-åringen, som fortfarande har kontrakt med Chelsea till 2029.

Disasi anslöt till Chelsea från Monaco 2023 och har gjort 61 matcher för klubben.