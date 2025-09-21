ANALYS: ”Kritiken mot Hammarby i halvtid”

Hammarby hamnade i viss uppförsbacke inledningsvis. Häcken hade ett par situationer som hade kunnat straffa Bajen rejält.

Nu blev det inte så och hemmalaget var därefter närmare 1-0.

– Men jag tycker inte samma spets finns i offensiven längre, säger FD:s Casper Nordvist.

Efter kvarten spelad tilläts först Julius Lindberg kliva på och fick öppen gata i djupled i 20-25 meter mot passiva hemmaspelare; Lindbergs avslut var nära att sluta illa.

Bara ett antal ögonblick senare slogs en blindpassning från Hammarby i uppspelsfas var på John Dembe tryckte bollen i ramen från nära håll.

Så långt Häcken närmast – men Bajen skulle räta upp sig allt eftersom.

Fem minuter senare fräste Montader Madjed från mitt i slottet i boxen, tätt över på ett inlägg.

I 33:e minuten höll Nahir Besara bollen och det såg inte ut som att ett avslut var på väg – innan han nöp till. Ett rappt lågt skott från stillastående i stolpen som Oscar Jansson möjligen var på med fingertopparna.

FotbollDirekts Casper Nordqvist som är på plats anser att Hammarby än så länge inte har gjort tillräckligt.

– Jag tycker inte samma spets i offensiven finns längre efter dyra sista minuten-försäljningarna av Tounekti och Erabi. Visst, Madjed är ett ständigt hot på kanten men Abraham känns tunn som nia, likaså är Johansson Schellhas rätt medioker på sin kant, säger Nordqvist och fortsätter:

– Det krävs verkligen att Nikola Vasic som finns med på bänken snabbt kommer in i Kim Hellbergs fotboll, för som det är nu känns farligaste offensiva hotet Nahir Besara från liggande boll. Det är visserligen inget litet hot, men ska Hammarby fortsatt utmana om SM-guldet krävs det förstås mer än så.