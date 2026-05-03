Rekordaffären frälste Hammarby mot VSK

STOCKHOLM. 28 miljoner kostade han – och hemma mot Västerås visade sig Victor Lind avgörande.

Med ett drömmål satte dansken det förlösande ledningsmålet i 3-0-segern inför 26 751 åskådare på 3Arena.

Matchen stod och vägde. Då klev Victor Lind fram efter dryga timmen spelad.

För i 67:e minuten visade rekordaffären från Brommapojkarna varför han kostade Hammarby 28 miljoner kronor att köpa loss.

På ett direktskott utanför straffområdet curlade han bollen elegant och vackert intill första stolpen, inte långt ifrån krysset. Ett svårt nummer av dansken vars mål nu blev förlösande för Hammarby.

Sex minuter senare kom också 2-0 när Paulos Abraham från nära håll vräkte in bollen efter en tilltrasslad situation och därefter var det ridå VSK.

Av bara farten snurrade Montader Madjed upp gästernas försvar i straffområdet och satte 3-0 i nättaket. Detta i 86:e minuten.

Hammarby tillbaka på segertåget efter två raka 1-1-matcher mot HBK och Djurgården. I och med det är laget uppe på elva poäng efter sex matcher och tvåa i tabellen bakom serieledande Sirius. Upp till Uppsalalaget är det sex pinnar.

Nykomlingen VSK har åtta poäng och ligger i mitten av tabellen.