Så slutar allsvenskan 2026 – enligt media och tränare

SOLNA. Den allsvenska säsong drar snart i gång.

Nu har svensk media och allsvenska tränare tippat hur serien slutar.

Hammarby IF tippades vinna medan Kalmar FF och Örgryte åker ur.

Det är knappt två veckor kvar till den allsvenska säsongen 20206 drar i gång. I sedvanligt ordning har de svenska medierna och tränarna, inför upptaktsträffen, tippat hur serien slutar.

De största medierna i Sverige som bevakar fotboll och de allsvenska tränarna tippar hur varje lag slutar i allsvenskan varje säsong.

När den allsvenska tabelltipset presenterades stod det klart att Hammarby tippas SM-guld, följt av tvåan Mjällby och trean Gais. De tre lagen i botten blir, enligt mediatipset, Halmstads BK, Kalmar FF och Örgryte IS.

Värt att notera är att AIK, som slutade sjua i fjol, tippas sluta på en nionde plats. Därtill tippas Mjällby inte försvara sin titel från i fjol.

Tabelltipset 2026:

1. Hammarby

2. Mjällby

3. Gais

4. Malmö FF

5. Djurgården

6. IFK Göteborg

7. BK Häcken

8. IK Sirius

9. AIK

10. Elfsborg

11. BP

12. Degerfors IF

13. Västerås SK

14. Halmstads BK

15. Kalmar FF

16. Örgryte IS