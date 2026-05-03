Så ställer bröderna Holmberg upp i derbyt

Fredrik Holmberg mot Andreas Holmberg.

Gais mot Örgryte IS.

I dag gör tränar-bröderna upp om tre poäng i ett göteborgsderby.

Fredrik Holmbergs resa med Gais har varit omskriven under lång tid, och med all rätta. Från division ett till allsvenskan och säkrat Europaspel med tredjeplatsen förra året.

Hans lillebror, Andreas Holmberg, har även han gjort en imponerande resa med stadsrivalen Örgryte IS – som slutade med en allsvensk plats efter en kvalseger mot IFK Norrköping.

I dag ställs de två bröderna mot varandra i ett Göteborgsderby som ingår i den sjätte allsvenska omgången. Då har syskonen Holmberg valt att ställa upp med följande 22 spelare.

Startelvor:

Gais: Krasniqi – De Brienne, Ågren, Cardaklija, Wängberg – Thorkelsson, Fagerjord, Milovanovic – Niklasson Petrovic, Salter, Andersson

Örgryte IS: Gustafsson – Parker, Dyrestam, Styffe – Andreasson, Parker-Price, Laturnus, Paulson – Sana, Tibbling Ugwo, Hofander