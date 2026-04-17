Så ställer Degerfors och Elfsborg upp

Degerfors tar emot Elfsborg på Stora Valla.

Så ställer lagen upp.

Degerfors kommer från en 3–0-seger mot Halmstads BK inför fredagens match mot Elfsborg. Boråsklubben lyckades rädda ett sent kryss senast mot Västerås SK.

Inför kvällens drabbning gör Elfsborgs manager Björn Hamberg två förändringar. Julius Beck och Rufai Mohammed ersätts av Per Frick och Sebastian Holmén.

Degerfors-tränaren Henok Goitom ställer upp med samma elva som senast.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Degerfors: Igonen – Sundgren, Ohlsson, Pikkarainen, Diatara – Fritzon, Karlsson, Netabay, Barsoum – Rafferty, Vukojevic

Elfsborg: Pettersson – Holmén, Wikström, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Silverholt, Frick, Zeneli