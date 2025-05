Ny målvaktsrockad i Djurgården mot Elfsborg

Under måndagskvällen fortsätter den tionde allsvenska omgången.

I Borås tar Elfsborg mot Djurgårdens IF.

Matchen har avspark 19.10.

Efter nio allsvenska omgångar befinner sig IF Elfsborg på en fjärdeplats med 19 inspelade poäng.



Fem placeringar bakom, men med åtta matcher spelade, befinner sig Djurgårdens IF med elva poäng.



Under måndagskvällen ställs de två lagen mot varandra. Matchen har avspark 19.10 – med följande startelvor:



Elfsborg: Eriksson; Ibrahim, Holmén, Yegbe – Hedlund, Olsson, Zeneli, Hult – Östman, Ihler, Sigurpalsson.



Djurgården: Manojlovic; Bergvall, Une, Danielson, Kosugi – Siltanen, Stensson, Finndell – Haarala, Priske, Tokmac.