Nederländernas VM-trupp klar – flera stjärnor saknas

Nederländerna har presenterat sin VM-trupp.

Här är spelarna som Ronald Koeman tagit ut.

Nederländerna ställs bland annat mot Sverige i VM-gruppspelet. Nu har förbundskaptenen Ronald Koeman presenterat vilka spelare som ska representera landslaget i sommarens mästerskap.

Noterbart är att landets meste målskytt Memphis Depay är uttagen. Det har tidigare funnits frågetecken kring profilen men nu står det klart att han är en del av truppen.

Några stjärnor som inte tagits ut är Matthijs de Ligt, Xavi Simons och Liverpools Jeremie Frimpong.

Nederländerna ställs som sagt mot Blågult samt Japan och Tunisien i VM-gruppspelet.

Nederländernas VM-trupp:

Målvakter: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Försvarare: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool)

Mittfältare: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton)

Anfallare: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)