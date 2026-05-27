Uppgifter: Barcelona har lagt jättebud på stjärnan

Barcelona vill värva Newcastles Anthony Gordon.

Den spanska klubben ser ut att betala 864 miljoner kronor för honom, enligt uppgifter.

Newcastles offensiva stjärna Anthony Gordon har tidigare ryktats vara nära en övergång till Bayern München. På senare tid ska Barcelona ha gett sig in i jakten på 25-åringen.

Nu rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att en övergång till Barcelona är mycket nära. Barça hoppas få affären klar redan denna vecka och sägs vara överens med Gordon.

Romano uppger att den totala affären landar på omkring 80 miljoner euro, vilket motsvarar 864 miljoner kronor.

Gordon noteras för 17 mål och fem assist på 46 matcher den här säsongen. Hans avtal med Newcastle löper till 2030.