Wangerheim tillbaka i U23-landslaget: ”Tudelat”

STOCKHOLM. Ellen Wangerheim är tillbaka i U23-landslaget.

Men både hon och förbundskapten Magnus Wikman siktar på A-landslaget.

– Hon är en ambition att vara i A-landslaget och det är min ambition också, säger Magnus Wikman till FotbollDirekt.

Manchester Uniteds Ellen Wangerheim är tillbaka i U23-truppen som Magnus Wikman tog ut igår. Senaste samlingen fick hon lämna återbud med skada men nu är hon tillbaka i spel.

Förbundskapten Magnus Wikman är tudelad kring uttagningen av anfallaren.

– Det är lite tudelat. Det är en fantastisk spelare och person som så klart kan göra oss mycket bättre, men hon är en ambition att vara i A-landslaget och det är min ambition också, säger Wikman till FotbollDirekt och fortsätter:

– Så att det är både och. Vi är jätteglada att ha henne här för det är en väldigt bra spelare. Hon har ju varit skadad och tackade nej sist, men jag tror det kommer öka chanserna för henne att tas upp i A-landslaget. För det är både henne och mitt mål.

”Har kanske inte trott att hon skulle komma tillbaka”

Hammarbys Mathilde Janzen, som bytte Tyskland mot Sverige tidigare i år, har varit utanför matchtruppen på grund av en lättare fotskada sedan april.

Men förra veckan när Hammarby vann mot Malmö FF var Mathilde Janzen åter med i matchtruppen och fick göra ett inhopp.

Magnus Wikman trodde inte att det skulle gå så fort för 21-åringen att komma tillbaka, utan att det skulle dröja till kommade samling.

– Hon och jag har haft en dialog regelbundet sedan skadan. Har kanske inte trott att hon skulle komma tillbaks heller, men blev ju tillgänglig till och med förra onsdagsmatchen var det väl då, säger Wikman.

– Så att hon är frisk, hon är uttagningsbar och hon har ändå spelat hyfsat, för att det hade kunnat vara noll minuter de här matcherna fast hon är frisk. Så det har gjort att jag tog det valet att hon är redo kunna spela, kanske inte jättemycket, men en hel del i alla fall för att det är en väldigt duktig fotbollsspelare.

U23 landslaget tar emot Norge och Mexico i Kalmar i början på juni.