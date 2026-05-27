Andrée Jeglertz utsedd till säsongens tränare

Andrée Jeglertz tog Manchester City till en ligatitel.

Nu har svensken utsetts till säsongens tränare i Women’s Super League.

Andrée Jeglertz tog över Manchester City inför säsongen. den svenske tränaren har lett laget till en WSL-titel under sin första säsong och han stod för klubbens bästa poängsnitt någonsin.

Under Jeglertz säsong vann City alla sina hemmamatcher och nu får han en utmärkelse av Women’s Super League.

Svensken har utsetts till säsongens bästa tränare och slog samtidigt Tottenhams Martin Ho och Arsenals Renee Slegers.