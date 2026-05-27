Klart: Max Mölder lämnar Öster

Sedan tidigare klargjorde Östers IF att Max Mölder plockas bort från verksamheten.

Nu bekräftar klubben att samarbetet avslutas.

Foto: Bildbyrån

Östers IF har haft en knackig start på säsongen och efter nio matcher ligger Växjöklubben på en 11:e plats. Tidigare har Öster meddelat att huvudtränaren Max Mölder plockats bort från verksamheten och ersatts av assisterande tränare Daniel Friberg.

Nu bekräftar Öster att samarbetet med Mölder avslutat efter en överenskommelse.

– Jag har sedan första minuten jag anlände till Växjö gett mitt allt. På kort tid har jag också kommit många människor nära, vilket jag aldrig kommer att glömma. Men ibland blir inte allt som man har tänkt sig, säger Max Mölder på klubbens hemsida.

Mölder tog över Öster inför säsongen och har tidigare tränat Piast Gliwice och Landskrona Bois.