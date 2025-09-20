Gais ny fyra i allsvenskan – vann mot Elfsborg

Gais är ny fyra i allsvenskan.

Under lördagen besegrades Elfsborg med 2-0.

Under lördagen tog Gais emot Elfsborg på Gamla Ullevi i Göteborg. ”Makrillarna” har haft en svacka där de har förlorat sina tre senaste matcher, men skulle få upprättelse i dag.

Elfsborg kom senast från ett kryss mot MFF.

När Gais-elvan presenterades stod det klart att det skedde flera förändringar. Kaptenen August Wängberg ersattes av Robin Frej som klev ut på kanten. I mittlåset tog Anes Cardaklija plats. Den skadade Kevin Holmén ersattes av Joackim Fagerjord.

Elfsborg startade med exakt samma elva som i matchen mot MFF.

Den första halvleken gick mot 0-0, men på tilläggstid i första halvlek kom ledningsmålet och det var Gais som gjorde det.

Cardaklija var det som gjorde det på nick efter hörna.

Väl i andra avgjorde Gais långt in på tilläggstiden med Petrovic 2-0-mål i 96:e minuten.

Tio minuter tidigare hade Rasmus Wikström visats ut för Elfsborg.

Gais är fyra i tabellen, två poäng från Europaplats medan Elfsborg tappat till en åttondeplats.

Startelvor:

Gais: Krasniqi – Frej, Cardaklija, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Boudri – Lundgren, Diabate, Kurochkin

IF Elfsborg: Eriksson – Wikström, Granli, Buhari, Hult – A. Zeneli, B. Zeneli, Wenderson, Hedlund – Magnusson, Östman