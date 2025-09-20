Gais ny fyra i allsvenskan – vann mot Elfsborg
Gais är ny fyra i allsvenskan.
Under lördagen besegrades Elfsborg med 2-0.
Under lördagen tog Gais emot Elfsborg på Gamla Ullevi i Göteborg. ”Makrillarna” har haft en svacka där de har förlorat sina tre senaste matcher, men skulle få upprättelse i dag.
Elfsborg kom senast från ett kryss mot MFF.
När Gais-elvan presenterades stod det klart att det skedde flera förändringar. Kaptenen August Wängberg ersattes av Robin Frej som klev ut på kanten. I mittlåset tog Anes Cardaklija plats. Den skadade Kevin Holmén ersattes av Joackim Fagerjord.
Elfsborg startade med exakt samma elva som i matchen mot MFF.
Den första halvleken gick mot 0-0, men på tilläggstid i första halvlek kom ledningsmålet och det var Gais som gjorde det.
Cardaklija var det som gjorde det på nick efter hörna.
Väl i andra avgjorde Gais långt in på tilläggstiden med Petrovic 2-0-mål i 96:e minuten.
Tio minuter tidigare hade Rasmus Wikström visats ut för Elfsborg.
Gais är fyra i tabellen, två poäng från Europaplats medan Elfsborg tappat till en åttondeplats.
Startelvor:
Gais: Krasniqi – Frej, Cardaklija, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Boudri – Lundgren, Diabate, Kurochkin
IF Elfsborg: Eriksson – Wikström, Granli, Buhari, Hult – A. Zeneli, B. Zeneli, Wenderson, Hedlund – Magnusson, Östman
