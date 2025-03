JUST NU: Oavgjort efter första akten i premiären på Bravida

Ikväll ställs BK Häcken mot Brommapojkarna i den första omgången av allsvenskan 2025.

Då väljer Jens Gustafsson att kasta in nyförvärvet Brice Wembangomo i Häcken-elvan.

Matchen är igång – följ den på FD!



Under lördagen drar den allsvenska säsongen 2025 igång. Först ut var Djurgården och Malmö FF som mötte varandra på 3Arena i Stockholm.



Ett par timmar därefter ska Häcken och Brommapojkarna göra upp om tre poäng på Bravida arena i Göteborg.



***



Bara ett par minuter in i premiären på Bravida arena fick BP:s Victor Lind ett jätteläge att göra årets första allsvenska mål – men prickade båda stolparna med sitt avslut.



Efter Linds jätteläge fortsatte matchen mellan Häcken och BP att vara intensiv och bjuda på en hel del chanser, även om ingen var riktigt het.



Med 30 minuter på matchklockan var det fördel Brommapojkarna sett till chanser, även om Häcken gjorde sig gällande framåt också.



Trots ett fortsatt högt tempo och en del chanser slutade den första halvleken mållös på Bravida arena.



***



Startelvor:



Häcken: Linde; Wembangomo, Lode, Faye, Lundkvist – Gustafson, Andersen, Dahbo – Layouni, Hrstic, Inoussa.



Brommapojkarna: Blazevic; Timossi Andersson, Hovland, Karlsson, Zandén, Junior, Ackermann, Irandust, Christensen, Lind, Odefalk.

Video Jens Gustavsson inför säsongen 2025: ”Mycket bättre än förra året”