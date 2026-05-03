Så ställer Karlsson och Rubin upp på 3Arena

Detta i den sjätte omgången av allsvenskan.

Under söndagen ställs Hammarby-tränaren Kalle Karlsson mot sin gamla klubb Västerås SK, som numera tränas av hans tidigare assisterande Alexander Rubin.

VSK har spelat in åtta poäng på de fem första allsvenska omgångarna, vilket även Hammarby har gjort.

Således står mycket på spel inför dagens match på 3Arena i Stockholm. Tillställningen, som har sålt över 29 000 biljetter, har avspark klockan 14.00.

Startelvor:

Hammarby: Hahn; Skoglund, Fofana, Eriksson, Winther – Karlsson, Adjei – Besara – Madjed, Abraham, Lind.

Västerås SK: Jäger; Bonde, Nsabiyumva, Magnusson – Karlsson, Diagne, Ring, Gefvert – Lushaku, Ladefoged, Boudah.