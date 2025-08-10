Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Så ställer Öster och Brommapojkarna upp

  • Author image

    Redaktionen

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Under söndagen tar Östers IF mot IF Brommapojkarna i allsvenskans 20:e omgång.
    Detta på Spiris Arena i Växjö.
    Matchen har avspark klockan 16.30.

    Med 19 spelade matcher i allsvenskan har nykomlingarna Östers IF tagit 14 poäng och befinner sig på en nästjumboplats.

    Med lika många matcher har Brommapojkarna från Stockholm tagit 22 poäng och är tionde bäst i serien.

    Under söndagen ställs de två klubbarna mot varandra i Småland, med avspark 16.30.

    Med timmen kvar till matchstart står det klart att Vladimir Rodić får chansen från start efter drömmålet mot Sirius förra veckan.

    I Brommapojkarna har tränarduon Landén och Kristiansson valt att göra ett par förändringar. Bland annat har Cotton och Kurochkin kommit in från start.

    Startelvor:

    Östers IF: Wallinder; Varmanen, Adolfsson, Kricak, Bergquist – Ask, Ljung, Suhonen – Sejdiu Aliev, Rodic.

    Brommapojkarna: Cavallius; Björkander, Hovland, Cotton, Ackermann – Jakobsen, Barslund, Lind – Odefalk, Timossi Andersson, Kurochkin.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt