JUST NU: Så ställer Värnamo och Öster upp i krismötet

Både IFK Värnamo och Östers IF har gått tungt i den allsvenska inledningen.

Under lördagens ställs de två bottenklubbarna mot varandra i ett tidigt krismöte.

Matchen har avspark klockan 15.00.



Med tio omgångar spelade har IFK Värnamo inte lyckats vinna en enda match. Detta har medfört att de befinner sig sist i den allsvenska tabellen med två poäng och har fem poäng upp till nästjumbon.



De heter Östers IF och gästar idag Finnvedsvallen i ett tidigt krismöte, och Smålandsderby.



Till matchen väljer tränare Arne Sandstø och Martin Foyston att ställa upp med följande manskap:



IFK Värnamo: Keto; Björnström, Larsson, Andersson, Grozdanic – Wenderson, Le Roux, Agyei – Johansson, Zeljkovic, Kalu.



Östers IF: Wallinder; Gyamfi, Adolfsson, Kricak, Olsson – Christensen, Seger, Söderberg – Tamminen, Aliev, Sanyang.