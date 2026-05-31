Malmö FF krossade Växjö – D´Aquila hjälte

Malmö FF hade målfest i matchen mot Växjö.

Då kunde hemmalaget vinna med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Malmö tog emot Växjö DFF under söndagen. Då tog hemmalaget kontroll över matchen direkt.

Första målet för MFF kom efter 14 minuter när Nellie Lilja fick chansen utanför straffområdet och fick till ett distansskott som gav hemmalaget ledningen. Innan pausvilan kom också 2-0 som Izzy D’Aquila stod för.

I den 72 minuten fyllde Nathalie Hoff Persson på i offensiven och satte dit 3-0 för Malmö.

Segern innebar att Malmö tog tre nya poäng i damallsvenskan och ligger fyra i tabellen, ett poäng bakom AIK. Växjö ligger fortsatt sist.

***

Startelvor:

Malmö FF: Musovic – Nevin, Petrovic, Löfqvist, Hoff Persson – Lilja, Olesen – Ivanovic, Persson, Skoog – D’Aquila.

Växjö: Bay Østergaard – Redenstrand, Karlson, Broman, Raijas – Amano, Nilsson, Persson Welin – Swedman, Bodin, Sandén.