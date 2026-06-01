Uppgifter: Arsenal kan ersätta Gyökeres

Arsenal letar efter ersättare till Gyökeres.

Bournemouths unge anfallare Eli Junior Kroupi finns på radarn.

Det upger David Ornstein på The Athletic.

Foto: Bildbyrån

Arsenal utvärderar flera alternativ för att förstärka anfallet inför nästa säsong, rapporterar David Ornstein på The Athletic.

Ett av de namn som uppges vara aktuella är Bournemouths unge anfallare Eli Junior Kroupi. Den 19-årige talangen har tidigare kopplats ihop med Londonklubben och sägs fortfarande finnas med på Arsenals lista över potentiella nyförvärv.

Diskussionerna kring klubbens anfallare har bland annat tagit fart efter Champions League-finalen som Victor Gyökeres blev inbytt i.

Gyökeres kommer från en stark säsong där han noterades för 21 mål och var lagets främste målskytt.