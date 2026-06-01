Isaks hyllning till Slot: ”Tack”

I lördags kom beskedet att Arne Slot lämnar Liverpool och i samma veva kom det uppgifter om att Andoni Iraola är kandidat för att ta över.

Efter beskedet har många spelare valt att hylla Slot, bland annat Alexander Isak.

”Tack för allt, chefen. Önskar dig allt det bästa i framtiden”, skriver Isak på Instagram.

Även Alexis Mac Allister har skrivit några ord om Slot.

”Jag kommer alltid att vara tacksam för tiden vi tillbringade tillsammans. Att vinna en Premier League-titel är inte enkelt och du var en stor del av framgången. Tack och önskar dig allt det bästa”, skriver argentinaren på Instagram.

Slot var tränare för Liverpool i två säsonger.