Så startar AIK och Elfsborg

AIK tar emot Elfsborg på Strawberry Arena i kväll.

Båda lagen gör tre ändringar i startelvan.

Avspark är klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

AIK kommer från en seger med 2–1 borta mot serieledaren Sirius på Studenternas. ”Gnaget” ligger åtta i tabellen med 37 poäng.

Elfsborg ligger femma med 42 poäng och jagar en Europaplats. Djurgården är trea med 48 poäng och Häcken fyra med 45. Elfsborg har dock spelat oavgjort i två raka matcher, senast 0–0 hemma mot Malmö FF. En seger i kväll skulle sätta press på Häcken, som spelar borta mot BP i morgon.

AIK-tränaren gör tre ändringar och byter också formation, från 4-3-3 till 4-2-3-1. Lukas Bergquist, Lucas Assadi och Linus Carlstrand startar i stället för Stanley Wilson, Sixten Gustafsson och Taha Ayari.

Även Elfsborg gör tre ändringar. Theo Sander står i mål i stället för Isak Pettersson, och Ari Sigurpálsson och Simon Hedlund startar i stället för Arber Zeneli och Momoh Kamara. Per Frick är inte med på grund av skada.

AIKS startelva:

Nordfeldt (K) – Edh, Tomas, Olofsson, Bergquist – Geiger, Ali – Assadi, Hove, Kouame – Carlstrand

Elfsborgs startelva:

Sander – Jensen, Wikström, Isherwood, Hult (K) – Magnússon, Olsson – Hedlund, Beck, Sigurpálsson – Östman