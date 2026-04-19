JUST NU: Så startar AIK och Kalmar

AIK tar emot Kalmar FF på Strawberry Arena.

Avspark 14:00.

Då startar lagen så här!

Den tredje omgången av allsvenskan fortsätter under söndagen i Stockholm när AIK välkomnar Kalmar FF till Jordgubben.

AIK-tränaren José Riveiro gör inför matchen tre förändringar jämfört med det lag som startade mot BP tidigare i veckan. Sotirios Papagiannopoulos, Kevin Filling och Christian Kouamé alla gör sina första allsvenska starter för året.

I Kalmar startar Nassef Chourak och Marius Söderbeck åter efter bänkningen senast.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt – Pavey, Papagiannopoulos, Cissé, Wilson – Hove, Besirovic, Celina – Yohanna, Filling, Kouamé.

Kalmar FF: Kindberg – Jansson, Sætra, Dari, Larsson – Rosenqvist, Chourak, Gojani, Söderbeck – Tyrén Sagoe Jr.