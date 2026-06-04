President-kandidaten lovar Haaland-värvning till Real Madrid

På söndag kommer Real Madrid att hålla ett nytt presidentval.

Då har kandidaten Enrique Riquelme slagit på den stora trumman i sin kampanj.

Detta då han lovar en värvning av Erling Haaland, i det fall att han väljs till president.

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Florentino Pérez har varit president för Real Madrid sedan 2009.

På söndag har han chansen att förlänga sin mandatperiod, då det har blivit dags för ett nytt presidentval.

En annan person som ställer upp i valet är affärsmannen Enrique Riquelme – som nu har dragit till sig uppmärksamhet.

I tv-programmet El Hormiguero berättade Riquelme bland annat om att Raúl González Blanco skulle utses till ny sportchef i klubben om han blev vald samt att den forna mittbacken Fernando Hierro skulle ta över akademicentrumet La Fábrica.

Det var dock bara petitesser i sammanhanget. I tv-intervjun lovade nämligen Riquelme att han kommer att göra allt i sin makt för att värva norrmannen Erling Haaland i det fall att han väljs till president. Detta har han bland annat gjort klart genom att skriva ett dokument som förbinder honom att värva Manchester City-stjärnan.

– Han är en fantastisk spelare som spelar på en position som Real Madrid behöver förstärka. Vi har pratat med hans agent; vi måste respektera hans klubb, men om jag är president kommer han att spela för Real Madrid. Jag kommer att göra allt i min makt, säger Riquelme i tv-programmet.

Erling Haalands avtal med Manchester City sträcker sig fram till sommaren 2034.



