Så startar AIK och Sirius
AIK tar emot serieledarna Sirius på Strawberry Arena.
Då startar lagen på följande sätt.
AIK tar emot serieledarna Sirius i sista matchen innan det långa sommaruppehållet. För AIK:s del är Joelsson i mål när Kristoffer Nordfeldt är avstängd.
Sirius har lagkapten Castergren tillbaka efter den långa avstängningen.
Avspark 15:00
Startelvor:
AIK: Joelsson – Thychosen, Papagiannopoulos, Csongvai, Omondi – Geiger, Hove, besirovic – Filling, Flataker, Celina.
Sirius: Celic – Ekström, Castergren, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Jönsson, Svensson, Bjerkebo – Ure.
