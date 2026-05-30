Så startar AIK och Sirius

AIK tar emot serieledarna Sirius på Strawberry Arena.

Då startar lagen på följande sätt.

AIK tar emot serieledarna Sirius i sista matchen innan det långa sommaruppehållet. För AIK:s del är Joelsson i mål när Kristoffer Nordfeldt är avstängd.

Sirius har lagkapten Castergren tillbaka efter den långa avstängningen.

Avspark 15:00

Startelvor:

AIK: Joelsson – Thychosen, Papagiannopoulos, Csongvai, Omondi – Geiger, Hove, besirovic – Filling, Flataker, Celina.

Sirius: Celic – Ekström, Castergren, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Jönsson, Svensson, Bjerkebo – Ure.