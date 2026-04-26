Så startar Blåvitt och Gais i Göteborgsderbyt

Göteborgsderby.

IFK Göteborg tar emot Gais i allsvenskans femte omgång.

Se startelvorna nedan.

I dag ställs IFK Göteborg mot Gais i säsongens första allsvenska derby mellan klubbarna.

Inför matchen har ”Blåvitt” tagit två poäng efter kryss mot Halmstads BK och Kalmar FF. För ”Makrillarnas” del står man på en inspelad poäng och är jumbo i tabellen, efter ett oavgjort resultat mot Mjällby AIF tidigare i veckan.

Inför dagens match på Gamla Ullevi har de två 031-klubbarna formerat följande laguppställningar, där Blåvitt ställer upp med en fembackslinje enligt SvFF.

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari; Jallow, Bager, Erlingmark, Yeboah, Eriksson – Wiberg, Kruse, Alioum – Heintz, Fenger.

Gais: Hermansen; Wängberg, Frej, Ågren, De Brienne – Milovanovic, Fagerjord, Thorkelsson – Asumang Dankwah, Salter, Niklasson Petrovic