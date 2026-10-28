Formstarka Häcken jagar femte raka segern – så startar lagen

BP tar emot BK Häcken på Grimsta i kväll.

Gästerna har vunnit fem raka matcher.

Avspark är klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån

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Brommapojkarna ligger tia med 33 poäng och kommer från en seger med 3–0 borta mot Kalmar i lördags. Formen har dock varit ojämn för Ulf Kristianssons lag, som innan dess förlorade mot Djurgården efter den galna 6–5-segern mot AIK.

Häcken är i toppform och har vunnit fem raka matcher i alla tävlingar, senast med 4–0 mot Degerfors. Laget ligger fyra med 45 poäng, tre poäng bakom Djurgården på den sista Europaplatsen. Elfsborg, som ligger femma, kryssade mot AIK i går, så en seger i kväll skulle ge Häcken ett avstånd på fem poäng ner till Boråslaget.

När lagen möttes i april slutade det 2–2.

Häcken ställer upp i 4-2-3-1 med Rygaard som kapten bakom Lindgren på topp, och nyförlängde Adam Lundkvist startar som vänsterback.

Lagens startelvor

BP:s startelva:

Blazevic – Cotton, Simpson, Troelsen, Zandén – Örqvist, Odefalk, Strand (K), Kurochkin – Hansen, Berg

Häckens startelva:

Berisha – Lundkvist, Helander, Hilvenius, Wembangomo – Seger, Doumbia – Lindberg, Rygaard (K), Svanbäck – Lindgren