JUST NU: Så startar BP och Sirius

Brommapojkarna tar emot Sirius på Grimsta.

Så ställer lagen upp.

Udner söndagen tar Brommapojkarna emot Ik Sirius på Grimsta IP. Sirius lagen jagar poäng för att kunna klättra i den allsvenska tabellen då de ligger på två poäng över kvalstrecket. Inför matchen ligger BP på en nionde plats.

Hemmalaget startar med Ligue 1-värvningen Issaiga Camara på mittfältet i stället för Kevin Ackermann. I Sirius är Marcus Lidberg avstängd samtidigt som anfallaren Robbie Ure är tillbaka i startelvan.

Startelvor:

Brommapojkarna: Cavallius – Timossi Andersson, Hovland, Björkander, Zanden – Barslund, Camara – Lind, Arrhov, Örqvist – Jakobsen

IK Sirius: Celic – Castegren, sandberg, Anker, Krusnell – Svensson, Heier – Bjerkebo, Walta, Persson – Ure