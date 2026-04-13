Foto: Bildbyrån

Så startar Brommapojkarna och AIK

Nilo Ek
Webbredaktör
Brommapojkarna tar emot AIK på Grimsta IP.
Så ställer lagen upp.

Under måndagen ställs IF Brommapojkarna mot AIK i allsvenskans andra omgång. BP kommer från ett kryss mot BK Häcken i premiären medan AIK sänkte Halmstads BK med 2–1.

När BP:s startelva presenterades stod det klart att Kevin Ackermann inte kommer till spel och ersätts av Simon Strand. Även Oliver Berg saknas samtidigt som David Isso tar hans plats.

AIK-tränaren José Riveiro väljer att göra en förändring från matchen mot HBK. Nyförvärvet Amel Mujanic ersätts av Abdihakim Ali.

Matchen startar 19.00. Följ den här med FotbollDirekt!

Startelvor:

Brommapojkarna: Cavallius – Timossi, Simpson, Troelsen, Zandén, – Barslund, Strand, Björklund – Hansen, Isso, Okeke

AIK: Nordfeldt – Pavey, Csongvai, Cissé, Wilson – Besirovic, Ali – Yohanna, Hove, Celina – Ayari

