JUST NU: Så startar Brommapojkarna och Elfsborg
Allsvenskan rullar vidare och under fredagen drar omgång 7 igång med ett intressant möte i Stockholm.
IF Elfsborg tar emot IF Brommapojkarnai en match där båda lagen jagar viktiga poäng i tabellen. Elfsborg kommer från ett kryss mot AIK i den senaste omgången. Gästande BP kommer senast från en seger mot tabelljumbon Halmstads BK.
Startelvor:
Elfsborg: Pettersson – Holmén, Wikström, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Ihler, Silverholt, Sigurpalsson.
BP: Cavallius – Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Zandén – Barslund, Ackermann – Björklund, Berg, Oppong – Isso
