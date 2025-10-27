Så startar Brommapojkarna och Gais

Brommapojkarna tar emot Gais under måndagen.

Matchen startar 19.00 på Grimsta IP.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Brommapojkarna tar emot Gais under måndagkvällen. BP ligger på en tiondeplats inför mötet samtidigt som Gais kan ta ett steg närmare att säkra en Europaplats.

Inför matchen stod det klart att Göteborgsklubben tvingas spela utan stjärnan Amin Boudri som är avstängd. Tränaren Fredrik Holmberg startar i stället med Kevin Holmén. Där till ersätts Robin Frej, som spelade mot Djurgården, av Filip Beckman i backlinjen.

BP-tränaren Fredrik Landéns elva har två förändringar från deras senaste match mot IFK Värnamo. Lukas Björklund ersätts av Issiaga Camara och Love Arrhov som saknas från truppen ersätts av Victor Lind.

Matchen startar 19.00. Följ den live med FotbollDirekt här!

Startelvor:

Brommapojkarna: Lacayo – Timossi-Andersson, Ssewankambo, Hovland, Zandén – Ackermann, Junior Martinsson Ngouali, Camara – Irandust, Alladoh, Lind

Gais: Sims – Wängberg, Ågren, Beckman, Wendin Thomasson – Milovanovic, Fagerjord, Holmén – Lundgren, Diabate, Niklasson Petrovic