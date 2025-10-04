Så startar Degerfors och Djurgården

Degerfors tar emot Djurgården på Stora Valla.

Så ställer lagen upp.

Under lördagen ställs Degerfors IF mot Djurgårdens IF i allsvenskan. Hemmalaget Degerfors slåss om att försöka hålla sig kvar i allsvenskan den här säsongen medan motståndet i Djurgården slåss om Europaplatser i tabellen.

”Blåränderna” från Stockholm har haft det tufft på Stora Valla. Det är nämligen så att inför lördagens drabbning har Degerfors inte förlorat mot Djurgården hemma på deras fyra senaste möten.

När Degerfors presenterade sin elva stod det klart att Santeri Haarala ställs mot sin gamla klubb. Finländaren är utlånad till Degerfors från just Djurgården.

Djurgården gör en förändring från deras senaste match mot Sirius. Tokmac Nguen startar medan Jeppe Okkels bänkas.

Startelvor:

Degerfors: Igonen – Ndinga, Hien, Pikkarainen, Sundgren – Netabay, Karlsson, Vukojevic – Haarala, Rafferty, Taranis

Djurgården: Manojlovic – Ståhl, Une, Danielson, Bergvall – Anderson, Stensson, Siltanen – Fallenius, Priske, Tokmac