JUST NU: Så startar Degerfors och Häcken

Degerfors ställs mot BK Häcken.

Nu har elvorna presenterats.

Inför Degerfors match mot BK Häcken gör huvudtränaren Henok Goitom två förändringar i startelvan jämfört med den senaste matchen mot Örgryte.

Dijan Vukojevic och Arman Taranis bänkas samtidigt som Nahom Netabay och Daniel Sundgren tar plats i startelvan.

Häckens tränare Jens Gustafsson ställer upp med Silas Andersen i stället för Amor Layouni. Häcken gör även ett målvaktskifte där David Andersson utgår och Andreas Linde startar.

Matchen startar 15.00.

Startelvor:

Degerfors: Igonen – Sundgren, Moro, Ohlsson, Diatara – Netabay, Karlsson – Gideon, Rafferty, Barsoum – Fritzson

Häcken: Linde – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Lundkvist – Andersen, Doumbia – Svanbäck, Rygaard, Lindberg – Lindgren