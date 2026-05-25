IFK Norrköping tog tung seger mot Öster

IFK Norrköping är tillbaka på vinnarspåret. Efter tre raka förluster tog Peking en viktig 2–0-seger mot Öster inför hemmapubliken på PlatinumCars Arena.

Hemmalaget satte hög press direkt från avspark och skapade flera farliga lägen under den första halvleken. Utdelningen kom i den 38:e minuten när Tim Prica elegant skruvade in ledningsmålet efter ett anfall från högerkanten.

Bara några minuter senare utökade Elias Jemal ledningen och gav Norrköping ett drömläge inför den andra halvleken.

För Öster fortsätter motgångarna. Klubben kommer från en turbulent vecka där huvudtränaren Max Mölder lämnat sitt uppdrag. Under måndagens match leddes laget av assisterande tränaren Daniel Friberg.

Segern innebär att IFK Norrköping klättrar till femte plats i tabellen, medan Öster ligger kvar på elfte plats.