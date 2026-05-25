Simon Strand ber om ursäkt efter videon: ”Det var onödigt”

BP-kaptenen Simon Strand har hamnat i blåsväder efter att ha synts i Hammarbykläder efter Stockholmsderbyt.

Nu ber 33-åringen om ursäkt för händelsen.

– Det ber jag om ursäkt för, 100 procent, säger han SVT:s program ”Fotbollsstudion”.

Foto: Bildbyrån

Simon Strand väckte starka reaktioner bland Brommapojkarnas supportrar efter en video på sociala medier där han bar en Hammarbytröja på väg hem efter söndagens Stockholmsderby.

BP:s kapten, som inför säsongen lämnade Hammarby, säger nu i SVT att han förstår kritiken och medger att situationen såg illa ut.

– Det var väl onödigt, självklart. Jag var på plats och fick lite kläder från Hammarbysupportrar. Sedan tog vi vägen hem på Skanstullsbron. Jag vill inte att några BP-supportrar ska vara sura över det här. Det var absolut inte min intention alls, säger Strand.

Han berättar också att han haft ett möte med Brommapojkarnas sportchef Sean Sabetkar efter uppståndelsen.

– Jag och Sean har rett ut allting, vi har suttit på möte, säger han.

Strand säger att han tagit del av reaktionerna som följt efter videon och att många passat på att rikta kritik mot honom.

– Nej men man ser, vänner visar vad folk skriver och så vidare. Jag känner inte att det påverkar mig så. Det är många som är ute efter mig känns det som. När folk får en liten chans tar de den, självklart.



”Ber om ursäkt, 100 procent”

33-åringen ber samtidigt om ursäkt till supportrarna.

– Det ber jag om ursäkt för, 100 procent. Det ser inte bra ut, det gör det inte. Vissa gånger är man inte smartare. Jag fyller 33 i dag, men ibland är det som att man är 20 år i skallen. Jag ville bara dit och kolla fotboll.