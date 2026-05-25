Uppgifter: Gennaro Gattuso tar över Lazio
Lazio ser ut att ha hittat ersättaren till Maurizio Sarri.
Enligt transferexperten Fabrizio Romano är Gennaro Gattuso klar som ny huvudtränare för Serie A-klubben.
Lazio väntas göra förändringar på tränarbänken inför nästa säsong. Enligt uppgifter från Fabrizio Romano lämnar Maurizio Sarri klubben för ligakonkurrenten Atalanta – och nu ska ersättaren vara på plats.
Det blir i så fall den tidigare italienska landslagsprofilen Gennaro Gattuso som tar över huvudansvaret i Romklubben.
Gattuso kommer senast från rollen som förbundskapten för Italien, där landslaget misslyckades med att kvalificera sig för sommarens VM-slutspel.
Lazio hade en tung säsong i Serie A och slutade på nionde plats i tabellen.
