Uppgifter: Gennaro Gattuso tar över Lazio

Lazio ser ut att ha hittat ersättaren till Maurizio Sarri.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano är Gennaro Gattuso klar som ny huvudtränare för Serie A-klubben.

Foto: Bildbyrån

Lazio väntas göra förändringar på tränarbänken inför nästa säsong. Enligt uppgifter från Fabrizio Romano lämnar Maurizio Sarri klubben för ligakonkurrenten Atalanta – och nu ska ersättaren vara på plats.

Det blir i så fall den tidigare italienska landslagsprofilen Gennaro Gattuso som tar över huvudansvaret i Romklubben.

Gattuso kommer senast från rollen som förbundskapten för Italien, där landslaget misslyckades med att kvalificera sig för sommarens VM-slutspel.



Lazio hade en tung säsong i Serie A och slutade på nionde plats i tabellen.