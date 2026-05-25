Spurs-ledningens besked – förtroende för De Zerbi

Tottenham Hotspur undvek nedflyttning med två poängs marginal.

Klubbledningen ger nu tydliga besked inför framtiden.

– Vi kommer bygga en trupp i syfte att konkurrera på högsta nivå i Premier League, skriver ordförande Peter Charrington i ett brev på klubbens hemsida.

Efter 1–0 hemma mot Everton kunde Spurs-fansen pusta ut. Klubben lyckades hålla West Ham United bakom sig och säkrade därmed en plats i Premier League till nästa säsong.

Tottenham Hotspur har i två raka säsonger varit indragna i bottenstriden och supportermissnöjet kring klubben är högst påtagligt. Nu väljer klubbledningen, genom ordförande Peter Charrington, att adressera problemen i ett öppet brev.

Hans slutsats är att Spurs tappat sin identitet på planen.

”De egenskaper som gör Spurs unikt – vårt sätt att spela, våra ambitioner och kopplingen mellan laget och supportrarna – hade bleknat. Sportsliga framgångar har inte styrt våra beslut. Vi har inte haft rätt kompetens på nyckelpositioner. Vi byggde inte en trupp som var tillräckligt bra för att konkurrera i världens mest krävande liga”, skriver han och fortsätter:

”Två 17:e-platser i rad är inte acceptabelt, och vi försöker inte framställa det som något annat än att vi hamnat långt under den nivå som den här klubben förväntar sig”.

Kommunicerar höga ambitioner

Vidare kommunicerar klubbledningen att lagets tränare Roberto De Zerbi kommer fortsätta som tränare. Italienaren hoppade på tränaruppdraget i april efter att Igor Tudor sparkats.

”Roberto De Zerbi har ett kontrakt med herrlaget i fem år, vilket speglar vår tro på hans förmåga och vårt engagemang för att åter bygga upp klubben till där vi behöver vara. Han är passionerad, engagerad och positiv i allt han gör, och representerar den typ av fotboll och ambition som Tottenham Hotspur bör stå för”, skriver Charrington.

I brevet kommuniceras också en tydlig målbild. Tottenham ska återvända till toppen både inhemskt och internationellt.

”Vi kommer att bygga en trupp, ledd av Roberto som huvudtränare, med rätt blandning av erfarenhet, ungdom och ledarskap i syfte att kunna konkurrera på högsta nivå i Premier League och i Europa”.