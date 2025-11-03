Så startar Degerfors och Hammarby

Degerfors tar emot Hammarby på Stora Valla.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Degerfors slåss om att säkra ett allsvenskt kontrakt till nästa säsong. ”Bruket” tar emot Hammarby som redan har säkrat en andraplats och Europaspel.

Inför matchen behöver Degerfors ta poäng för att kunna klättra upp från nedflyttningsplats.

Degerfors gör en förändring från sin senaste match mot Öster. Nahom Netabay är avstängd och ersätts av Christos Gravius.

Hammarbys tränare Kim Hellberg gör två skiften. Markus Karlsson och Pavle Vagic ersätts av Ibrahima Fofana och frank Junior Adjei.

Matchen startar 19.00.

Startelvor:

Degerfors IF: Igonen – Sundgren, Hien, Pikkarainen, Ndinga – Gravius, Karlsson, Rafferty – Haarala, Taranis, Vukojevic

Hammarby IF: Hahn – Skoglund, Eriksson, Winther, Fofana – Tekie, Adjei, Besara – Madjed, Abraham, Lahdo