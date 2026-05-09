JUST NU: Så startar Degerfors och Mjällby
Nu är startelvorna här.
Avspark 15:00.
Degerfors tar emot Mjällby under lördagen på Stora Valla i Degerfors.
För gästerna Mjällby är Måns Isaksson och Max Nielsen otillgängliga.
Degerfors ställer upp med samma startelva som senast mot BK Häcken. Mjällby gör en förändring när Jeper Gustafsson utgår och Jeppe Kjear inkommer.
Startelvor:
Degerfors: Igonen – Sundgren, Moro, Ohlsson, Samba – Karlsson, Gideon, Netabay – Rafferty, Fitzsson, Barsoum.
Mjällby: Wallinder – Miettinen, Iqbal, Petterson, Granath – Kjær, Malachowski, Gustavsson – Manneh, Stroud, Bergström
