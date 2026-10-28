Degerfors jagar första segern på sex matcher – så startar lagen

Degerfors tar emot Västerås SK på Stora Valla i kväll.

Hemmalaget har inte vunnit på fem matcher.

Avspark är klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån

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Degerfors ligger på kvalplats med 20 poäng, bara en poäng före Örgryte på direkt nedflyttningsplats och två poäng bakom Kalmar. Formen är oroande för Henok Goitoms lag, som har två oavgjorda och tre förluster på de fem senaste matcherna.

Västerås SK ligger sexa med 38 poäng och har vunnit tre av sina fem senaste matcher. Senast blev det dock förlust med 1–2 hemma mot bottenlaget Halmstad i fredags.

När lagen möttes i allsvenskan i juli vann Västerås med 2–0.

Degerfors går ut i 4-3-3 med Sundgren som kapten, medan Västerås väljer en offensiv 3-4-3 med Nsabiyumva som lagkapten i backlinjen.

Lagens startelvor

Degerfors startelva:

Igonen – Sundgren (K), Faqa, Skuseth, Diatara – Netabay, Ohlsson, Hussein – Boutera, Barsoum, Fritzson

Västerås SK:s startelva:

Jäger – Bonde, Nsabiyumva (K), Magnusson – Karlsson, Diagne, Hellisdal, Gefvert – Boudah, Taonsa, Magnusson