Häcken tar emot Manchester City i Champions League i kväll.

Tabby Tindell är tillbaka och startar direkt.

Avspark på Hisingen är 18.45. Se startelvorna nedan.

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Efter skrällkrysset mot Chelsea väntar nästa engelska jätte. BK Häcken ligger på 15:e plats av 18 lag med två poäng, men bara två poäng skiljer upp till en plats i åttondelsfinalen. Med tabellettan Lyon borta i sista omgången kan kvällens match bli avgörande.

Manchester City är regerande engelska mästare och vann även FA-cupen förra säsongen, under svenske tränaren Andrée Jeglertz. Han väljer att starta utan Khadija Shaw, som finns med på bänken.

Häcken och Elena Sadiku fick dessutom ett glädjebesked i går. Tabby Tindell är tillbaka i truppen efter skadekänningen som gjorde att hon missade slutet av damallsvenskan, och hon startar direkt på mittfältet. Skyttedrottningen Maja Bodin och Anna Anvegård bildar anfallspar.

Helena Sampaio, Lisa Löwing, Nesrin Akgün och Elin Rubensson saknas fortfarande.

Lagens startelvor

BK Häcken FF

Falk – Rybrink, Östlund, Sandbech, McBride – Pálmadóttir, Sanvig, Tindell, Ölvestad – Anvegård, Bodin.

Manchester City

Yamashita – Wamser, Knaak, Prior, Casparij – Hasegawa, Clinton, Blindkilde Brown – Fujino, Fowler, Mead.