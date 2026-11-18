Isak Bjerkebo kan ha spelat sin sista säsong i Sirius.

Söndagens match mot Djurgården kan bli hans sista på Studenternas.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Isak Bjerkebo har varit en av allsvenskans bästa spelare i år, med 15 mål och elva assist på 28 matcher för IK Sirius. Redan i somras var han nära en flytt, men han stannade och skrev på ett nytt kontrakt till 2030.

Nu ser det ut att bli en flytt i vinter, och mötet med Djurgården på söndag kan bli hans sista hemmamatch.

– Ja, jag ska inte sticka under stolen med det. Jag tror att det är många som har den känslan, både jag och andra i klubben. Det är mycket möjligt att det blir min sista match, säger Bjerkebo enligt Fotbollskanalen.

Någon utköpsklausul finns inte i kontraktet, men båda parter vet hur det fungerar.

– Det var inget som sades eller skrevs på med en utköpsklausul eller så. Det finns inte. Men det är så Sirius jobbar, så det har aldrig sagts något mellan oss, men båda förstår lite hur fotbollen fungerar. De vill köpa in spelare för att sälja och sedan spela nästa spelare. Vi har många bra yttrar som står på tur, så jag tror att det är så Sirius jobbar lite, och jag vill också vidare i min karriär någon gång.

Först hoppas han dock på ett SM-guld. Sirius ligger på samma poäng som serieledande Hammarby, men har sämre målskillnad, med två omgångar kvar.

– Det hade betytt allt. Vi får hoppas att det går vägen. Jag kommer att tro på det tills det är kört.