Så startar Djurgården och BP

Stockholmsderby i allsvenskan.

Djurgården tar emot Brommapojkarna.

Så ställer lagen upp.

Djurgården kryssade mot Mjällby senast efter ett sent mål av Blekingeklubben. Under söndagen ställs de mot Brommapojkarna på 3Arena. BP kommer senast från en förlust mot Sirius.

Inför matchen stod det klart att ”Blåränderna” tvingas spela utan Theo Bergvall och Rasmus Schüller. Tränaren Jani Honkavaara ersätter dem med Adam Ståhl och Hampus Finndell. Djurgårdens stjärna Tobias Gulliksen är helt utanför truppen mot BP.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Manojlovic – Ståhl, Tenho, Danielson, Kosugi – Finndell, Siltanen, Anderson – Fallenius, Priske, Nguen

IF Brommapojkarna: Cavallius – Ssewankambo, Hovland, Barslund, Zandén – Ackermann, Camara – Lind, Arrhov, Jakobsen – Alladoh