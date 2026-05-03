Så startar Elfsborg och AIK i Borås

Båda lagen förlorade sina matcher i den förra omgången.

I dag vill både Elfsborg och AIK ha revansch.

Matchen har avspark klockan 16.30.

Under de fem inledande omgångarna av allsvenskan har IF Elfsborg tagit 10 poäng, efter segrar mot IFK Göteborg, Degerfors och Djurgården och ett kryss mot Västerås SK. I den senaste matchen gästade man Kalmar FF, och föll med uddamålet.

AIK inledde i sin tur sin säsong med en seger mot Halmstad för att senare kryssa mot Brommapojkarna borta och vinna den efterföljande matchen mot Kalmar FF. De två senaste matcherna har dock slutat med förlust. Först mot Degerfors borta och sedan mot Malmö FF hemma.

I dag jagar båda klubbarna revansch efter den senaste omgången då man möter varandra på Borås arena. Till matchen har huvudtränarna Björn Hamberg och José Riveiro valt att mönstra följande startelvor.

Elfsborg: Pettersson – Holmén, Wikström, Isherwood – Hedlund, Olsson, Magnusson, Hult – Silverholt, Ihler, Sigurpalsson

AIK: Nordfeldt – Pavey, Csongvai, Cissé, Wilson – Hove, Mujanic, Ali – Yohanna, Flataker, Celina

